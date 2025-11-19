Силовые структуры
Напавший на ребенка в шапке с буквой Z россиянин приговорен за беседы в колонии

Напавшего на ребенка в шапке с буквой Z мужчину приговорили по новому делу
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд по совокупности приговоров назначил 4,5 года колонии строгого режима Александру Неустроеву (внесен в реестр террористов и экстремистов), напавшему в 2023 году на ребенка в шапке с буквой Z. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину также признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма») УК РФ за беседы в колонии. Ранее суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения за нападение на ребенка и угрозы в его сторону.

По версии следствия, в курительной комнате колонии-поселения при восьми осужденных Неустроев поддерживал теракт в отношении военкора Владлена Татарского.

