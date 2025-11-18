Силовые структуры
Напавший на ребенка в шапке с буквой Z россиянин попал под новое дело

На Урале мужчина, напавший на ребенка в шапке с буквой Z, попал под новое дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге возбудили новое дело в отношении жителя Александра Неустроева (внесен в реестр террористов и экстремистов), напавшего в 2023 году на ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине вменяют статью 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма») УК РФ. Судебное заседание назначено на 19 ноября.

В апреле 2023 года Неустроев схватил за руку и обматерил девятилетнего ребенка, который проходил мимо него в шапке с буквой Z. Родители мальчика написали заявление в полицию. Спустя несколько дней в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате он получил три года колонии-поселения.

А в августе Неустроева внесли в список террористов и экстремистов.

