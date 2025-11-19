Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 19 ноября 2025Наука и техника

Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

SA: Привычка спать в одно и то же время снижает давление у гипертоников
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Asia Images Group / Shutterstock / Fotodom

Ложиться спать каждый день в одно и то же время может заметно снизить давление у людей с гипертонией — к такому выводу пришли ученые из Орегонского института наук о труде и здоровье. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале SLEEP Advances (SA), всего две недели регулярного отбоя привели к клинически значимому снижению артериального давления, включая ночные показатели, которые особенно важны для оценки сердечно-сосудистых рисков.

В эксперименте участвовали 11 взрослых с гипертонией. После недели наблюдения за обычным режимом сна им предложили выбрать фиксированное время отхода ко сну и строго его придерживаться, не меняя длительность сна и не вводя дополнительных ограничений. Уже через 14 дней вариативность времени засыпания сократилась с 30 до 7 минут, а 24-часовое давление снизилось в среднем на 4/3 миллиметра ртутного столба, что сопоставимо с эффектом умеренных физических нагрузок или уменьшения потребления соли.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

По словам авторов, даже такие «небольшие» изменения важны: снижение ночного давления всего на 5 миллиметров ртутного столба сокращает риск инфаркта и инсульта более чем на 10 процентов. Ученые предполагают, что регулярность сна укрепляет циркадные ритмы и помогает нормализовать естественное ночное «падение» давления, нарушенное у многих гипертоников.

Исследование требует подтверждения на крупных выборках, однако его выводы уже подчеркивают: качество лечения гипертонии может зависеть не только от таблеток и диеты, но и от простой привычки ложиться спать по расписанию.

Ранее стало известно, что комбинация бессонницы и апноэ сна существенно повышает риск неконтролируемой гипертонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости