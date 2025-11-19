Наука и техника
Выявлена неожиданная причина резкого роста риска гипертонии

AATS: Комбинация бессонницы и апноэ сна повышает риск развития гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Комбинация бессонницы и апноэ сна значительно повышает риск развития неконтролируемой гипертонии. К такому выводу пришли ученые Гетеборгского университета, чья работа опубликована в Annals of the American Thoracic Society (AATS).

Ученые проанализировали данные почти 4000 человек среднего возраста, которые прошли расширенные обследования и ночной мониторинг сна на дому. Участников разделили на четыре группы: без нарушений сна, с бессонницей, с апноэ и с комбинацией двух проблем. Высокое давление выявляли у 4,5 процента людей с бессонницей, у 7,9 процента — с апноэ, и уже у 10,2 — при наличии обоих расстройств одновременно.

Авторы отмечают: единичные нарушения сна тоже могут влиять на давление, но их сочетание действует особенно неблагоприятно. Поэтому таким пациентам требуется более тщательное наблюдение и комплексный подход — не только лечение апноэ дыхательной маской, но и коррекция сна, включая когнитивно-поведенческую терапию.

Ранее ученые рекомендовали заменить обычную соль на калийсодержащую, чтобы снизить давление и уменьшить риск инфарктов и инсультов.

