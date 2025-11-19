Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 19 ноября 2025Из жизни

Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

«Абзац»: Сантехник Григорий рассказал о нежелательном женском внимании на работе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Virrage Images / Shutterstock / Fotodom

Сантехник Григорий (имя изменено) подтвердил пикантный миф, что мастера часто сталкиваются с домогательствами со стороны клиенток на рабочих выездах. Об этом он рассказал «Абзацу».

По словам Григория, обычно нежелательное внимание оказывают одинокие или разведенные женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Он объяснил, что клиентки могут встретить его в тонком халате или футболке на голое тело. В его практике также встречались женщины которые специально уходили в ванную во время работ, а потом возвращались в одном полотенце.

Был у меня момент, когда мне стала оказывать очень настойчивое внимание женщина далеко за 50 лет. Она касалась, «случайно» задевала грудью, постоянно была около меня. А в конце даже шлепнула меня по заднице

Григорийсантехник

Опытный сантехник объяснил, что никогда не ругается с такими женщинами и не хамит им. «Просто ждал, когда этот порыв пройдет, все успокоится, и продолжал работать», — добавил он.

Материалы по теме:
«Лучший комплимент женщине — это эрекция» Исповедь бывшего стриптизера
«Лучший комплимент женщине — это эрекция»Исповедь бывшего стриптизера
10 марта 2025
«Пепельницы летали над головами» Бывший крупье о работе в провинциальном казино в нулевые, бандитах и игорных секретах
«Пепельницы летали над головами»Бывший крупье о работе в провинциальном казино в нулевые, бандитах и игорных секретах
20 августа 2024
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов» Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
17 апреля 2020

Григорий отметил, что далеко не все клиентки пытаются добиться его внимания подобным образом. Некоторые вызывали его, чтобы поговорить по душам за чашкой чая.

Ранее бывший работник российского стриптиз-клуба рассказал «Ленте.ру», как посетительницы вели себя со стриптизерами и официантами. По его словам, женщины часто шлепали его и его коллег по ягодицам, вульгарно «подкатывали» и даже могли им хамить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Напавший на ребенка в шапке с буквой Z россиянин приговорен за беседы в колонии

    Риелтор купил квартиру и неожиданно попался мошенникам

    В России порассуждали о ликвидации Зеленского

    Бубнов заявил о ненужности сборной России по футболу

    Образ известной актрисы на премьере фильма прозвали мешком с узором в сети

    Дудь ответил на вопрос о своих спонсорах

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости