Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

«Абзац»: Сантехник Григорий рассказал о нежелательном женском внимании на работе

Сантехник Григорий (имя изменено) подтвердил пикантный миф, что мастера часто сталкиваются с домогательствами со стороны клиенток на рабочих выездах. Об этом он рассказал «Абзацу».

По словам Григория, обычно нежелательное внимание оказывают одинокие или разведенные женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Он объяснил, что клиентки могут встретить его в тонком халате или футболке на голое тело. В его практике также встречались женщины которые специально уходили в ванную во время работ, а потом возвращались в одном полотенце.

Был у меня момент, когда мне стала оказывать очень настойчивое внимание женщина далеко за 50 лет. Она касалась, «случайно» задевала грудью, постоянно была около меня. А в конце даже шлепнула меня по заднице

Григорий сантехник

Опытный сантехник объяснил, что никогда не ругается с такими женщинами и не хамит им. «Просто ждал, когда этот порыв пройдет, все успокоится, и продолжал работать», — добавил он.

Григорий отметил, что далеко не все клиентки пытаются добиться его внимания подобным образом. Некоторые вызывали его, чтобы поговорить по душам за чашкой чая.

