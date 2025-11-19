Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:59, 19 ноября 2025Спорт

Оценены шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Букмекеры оценивают коэффициентом 1.05 становление Мбаппе лучшим бомбардиром ЧМ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Susana Vera / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщает Sports.

Эксперты высоко оценивают вероятность того, что Мбаппе сможет побить рекорд немецкого футболиста Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. Поставить на это можно с коэффициентом 1.05. Сейчас в активе французского спортсмена 12 голов. Рекорд Клозе составляет 16 мячей.

Вторым в списке лучших бомбардиров футбольных турниров идет бразилец Криштиану Роналду (15 голов). Тройку лучших замыкает немец Герд Мюллер (14).

Следующий чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории с расширенным составом участников, где вместо 32 сборных сыграют 48.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости