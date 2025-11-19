Мир
01:06, 19 ноября 2025

Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

Палата представителей США приняла законопроект о публикации файлов Эпштейна

Фото: Pixabay

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о публикации файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА Новости.

За высказались 427 конгрессменов, против оказался лишь один. Теперь «Акт о прозрачности материалов Эпштейна» должен пройти утверждение в Сенате.

Законопроект предписывает Минюсту США опубликовать в доступном виде все незасекреченные файлы по делу финансиста, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству. Также должны быть раскрыты имена госслужащих, фигурирующих в деле. Разрешено скрыть персональные данные жертв и материалы, которые поставили бы под угрозу федеральное расследование.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.

