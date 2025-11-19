Россия
14:34, 19 ноября 2025

Патриарх Кирилл вспомнил о крестах на гитлеровских танках

Патриарх Кирилл назвал кощунством изображение крестов на гитлеровских танках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Изображение крестов, которые наносились на немецкие танки во время Великой Отечественной, является кощунством. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Он пояснил, что гитлеровские солдаты преследовали демонические цели. Одни народы, отметил Кирилл, они хотели истребить, а другие — превратить в рабов.

«И то, что эти цели прикрывались христианской символикой, — крестом, в том числе и на танках, — сугубое кощунство», — добавил патриарх.

До этого Кирилл заявил, что заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение. Он подчеркнул, что, когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди.

