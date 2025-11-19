Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

Глава РПЦ: Заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение. Новый смысл глава Русской православной церкви (РПЦ) раскрыл на выступлении на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), передает ТАСС.

Владыка подчеркнул, что когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди. Патриарх также отметил, что никто не вправе жертвовать ближними и «подставлять под удар своих соотечественников».

«Признавая греховную природу войны, церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — сказал он. Примером этого глава РПЦ назвал Великую Отечественную войну.

До этого патриарх Кирилл сообщил, что в РПЦ молятся за Украину и очень любят эту страну.