Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 19 ноября 2025Россия

Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

Глава РПЦ: Заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение. Новый смысл глава Русской православной церкви (РПЦ) раскрыл на выступлении на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), передает ТАСС.

Владыка подчеркнул, что когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди. Патриарх также отметил, что никто не вправе жертвовать ближними и «подставлять под удар своих соотечественников».

«Признавая греховную природу войны, церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — сказал он. Примером этого глава РПЦ назвал Великую Отечественную войну.

До этого патриарх Кирилл сообщил, что в РПЦ молятся за Украину и очень любят эту страну.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости