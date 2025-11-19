Россия
09:20, 19 ноября 2025Россия

Пациент с вибрировавшей в заднем проходе зубной щеткой поступил в московскую больницу

Москвича с электрической зубной щеткой в заднем проходе доставили в больницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Житель Москвы с вибрировавшей зубной щеткой в заднем проходе поступил в одну из столичных больниц. О том, что предшествовало поступлению пациента в стационар, рассказывает Telegram-канал Shot.

19-летний москвич настроил зубную щетку на режим максимальной мощности и вставил ее в прямую кишку. Из описания каналом манипуляции следует, что он поместил прибор «задом наперед», то есть основной (более толстой) частью внутрь. После того как насадка отсоединилась, молодой человек не смог извлечь прибор самостоятельно.

Жителя столицы пришлось госпитализировать. Однако после удаления инородного тела он отказался от дальнейшего нахождения в больнице. Отмечается, что в момент извлечения зубная щетка продолжала работать — вероятно, москвич хорошо зарядил ее перед использованием.

Ранее в Петербурге 54-летняя женщина засунула себе огурец в половой орган. Таким образом она хотела отомстить мужу за измену. Она не смогла извлечь овощ самостоятельно и была вынуждена обратиться к врачам через три дня.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
