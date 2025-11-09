Мстившая мужу за измену россиянка поплатилась за огурец во влагалище

Mash: 54-летняя россиянка засунула огурец во влагалище и заработала сепсис

В Петербурге россиянка засунула огурец во влагалище и заработала сепсис. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таким образом, отмечает издание, 54-летняя Мадина (имя изменено — прим. «Ленты.ру») захотела отомстить изменившему мужу, который на месяц уехал на родину в Дагестан. Женщина не решилась на измену с посторонним человеком в ответ на предательство.

«Мадина попробовала поразвлечься с овощем, но огурец предательски застрял», — пишет канал. Она проходила с овощем три дня, после чего ей пришлось обратиться к медикам из-за начавшегося воспаления.

