Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

Аналитик Подольская: Ошибки работодателей могут привести к потере стажа

Ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности могут привести к риску потери трудового стажа, который важен для расчета пенсии. Об этом заявила аналитик Президентской академии Татьяна Подольская, ее слова приводит «Прайм».

Еще одной причиной потери трудового стажа, отметила эксперт, могут стать технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР). Такого рода проблемы зачастую приводят к выпадению отдельных периодов работы, что в конечном счете может негативным образом повлиять на итоговый размер пенсии пожилых граждан.

Для решения большинства подобных вопросов, пояснила Подольская, не нужно обращаться в суд. Для этого достаточно обратиться в профильные органы. В список задач сотрудников Соцфонда, объяснила аналитик, входит в том числе поиск архивных документов. Если компания, в которой долгое время трудился гражданин, была ликвидирована или реорганизована, в фонде должны помочь уточнить данные о стаже у представителей организации-правопреемника, резюмировала экономист.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил россиян о риске снижения пенсии из-за ошибок в трудовой книжке. Эксперт отметил, что чаще всего такого рода проблемы связаны с датами приема и увольнения с работы. Подобные записи, пояснил аналитик, нередко делаются выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, что в значительной степени затрудняет перенос сведений в электронный формат.