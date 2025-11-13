Россиян предупредили о рисках для пенсии из-за трудовой книжки

Профессор Виноградов рассказал о снижении пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

Ошибки в трудовой книжке могут нести риски не только уменьшения размера пенсии, но и задержки при ее назначении. Об этом РИА Новости рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, чаще всего проблемы связаны с датами приема и увольнения. Нередко записи в них сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, и при переносе сведений путаются числа. Потеря каждого месяца стажа влияет на количество пенсионных баллов, а от него напрямую зависит, сколько будет получать человек.

Другой сложностью становится название предприятия. Если компания сменила его или была реорганизована, а в трудовой нет полного названия организации или должности, то запись могут признать недействительной. Например, нередко в трудовой книжке пишут МУП вместе «Муниципальное унитарное предприятие».

Сотрудники Социального фонда при назначении пенсии сверяют записи с данными из ЕГРЮЛ, а так как туда вносится не аббревиатура, то может потребоваться дополнительное подтверждение периода работы.

Также могут пострадать работники вредных и тяжелых производств. Если в название должности вкралась неточность, и она отличается от формулировки из официальных списков, гражданам могут отказать в праве на досрочную пенсию. Социальный фонд просто не зачтет период в специальный стаж.

Наконец, угрозу несут технические недочеты. Нечеткий оттиск печати или ее отсутствие при увольнении, помарки или подчистки в трудовой могут заставить сотрудников Соцфонда усомниться в самом факте работы. Исправление записей — строго регламентированный и долгий процесс, а если работодатель к тому моменту ликвидирован, то факт трудовых отношений придется подтверждать уже в суде.

