Песков высказался о реакции Европы на токсичность Киева

Песков: Европа чувствует коррупционную токсичность киевского режима и суетится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Страны Европы чувствуют коррупционную токсичность киевского режима и суетятся вокруг этого вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Эту токсичность ощущают в Европе. Они, очевидно, испытывают серьезный дискомфорт», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле будут следить за развитием ситуации, однако уже сейчас Москва замечает много суетливых действий вокруг данной темы.

Ранее издание Politico сообщало, что коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение в Европейском союзе и ухудшил имидж Киева среди его иностранных партнеров. Отмечалось, что Европейская комиссия может пересмотреть финансирование украинского энергетического сектора.

