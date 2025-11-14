Мир
Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

Politico: Коррупция на Украине вызвала возмущение в ЕС и ухудшила имидж Киева
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Коррупция на Украине вызвала возмущение в Европейском союзе (ЕС) и ухудшила имидж Киева среди его иностранных партнеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Эндемичная коррупция, раскрытая в ходе расследования, вызывает возмущение», — отметил европейский чиновник на условиях анонимности, добавив, что это «не поможет» репутации украинских властей.

Собеседник издания добавил, что Европейской комиссии, «безусловно, придется пересмотреть» то, как она тратит средства на энергетический сектор Киева.

Ранее сообщалось, что союзники Украины в Европейском союзе потребовали от Киева ответов в связи с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского.

