10:16, 14 ноября 2025

ЕС потребовал ответа от Украины после коррупционного скандала

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Союзники Украины в Европейском союзе (ЕС) потребовали от Киева ответов в связи с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Politico.

«ЕС требует от Украины гарантий относительно будущей финансовой поддержки после того, как в ходе широкомасштабного расследования коррупции была выявлена схема откатов на сумму 100 миллионов долларов, связанная с энергетическим сектором страны», — говорится в публикации.

Как утверждается, скандал разделил европейских партнеров Украины — для одних опубликованные данные стали положительным сигналом сохранения независимости украинских антикоррупционных органов, а другие требуют от Киева конкретных обязательств, которые покажут, что она серьезно настроена на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме него в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

