14:22, 19 ноября 2025Ценности

Пластический хирург высказался о секретах красоты солистки группы «Винтаж»

Хирург Свиридов: Певица Анна Плетнева могла делать инъекции ботокса для красоты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пластический хирург Сергей Свиридов высказался о секретах красоты солистки российской группы «Винтаж» Анны Плетневой. Его комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, певица могла сделать инъекции филлеров и ботокса, а также ультразвуковой SMAS-лифтинг. Среди процедур также могла оказаться фототерапия для удаления сосудов, пигмента и расширенных пор и выравнивания оттенка кожи.

Кроме того, 48-летняя знаменитость могла скорректировать овал лица с помощью липосакции подбородка и прибегнуть к пластике век, отметил специалист.

Ранее в ноябре пластический хирург Миллисент Ровело из Беверли-Хиллз назвала возможные причины изменений во внешности канадского актера Джима Керри.

