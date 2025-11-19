Полицейским пришлось усмирять пьяную россиянку в аэропорту с помощью наручников

Пьяная россиянка напала на сотрудника полиции в международном аэропорту Перми

Россиянку арестовали в международном аэропорту России. Об этом сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел в Перми. Пьяная женщина нарушала общественный порядок аэровокзала и отказалась выполнять требования правоохранительных органов. В итоге полицейским пришлось усмирять дебоширку с помощью наручников. В ответ путешественница напала на сотрудника транспортной полиции.

На данный момент в отношении россиянки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой. Из-за неосторожных действий мужчины лайнер отстранили от полетов на неделю.

