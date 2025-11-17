В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

Мойщик в Уфе стремянкой пробил хвостовую часть самолета авиакомпании Utair

Пьяный мойщик сервисной компании пробил обшивку пассажирского самолета в российском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в Уфе 4 ноября. Сотрудник «Авиа-Клин» в нетрезвом виде выполнял работы по внешней мойке турбовинтового борта ATR-72 авиакомпании Utair. Мужчина использовал стремянку и в итоге с ее помощью оставил две вмятины и одну сквозную пробоину в хвостовой части самолета.

Воздушное судно пришлось оставить в авиагавани на несколько дней, чтобы залатать дыру, к полетам оно вернулось через неделю. Расследование установило, что мойщик не только нарушил должностную инструкцию, но и действовал без надзора бригадира — обоих отстранили от работы.

Ранее беременная пассажирка Tibet Airlines час кричала на экипаж самолета после отказа в посадке и попала на видео. Уточняется, что женщине не разрешили лететь из-за позднего срока — она была на восьмом месяце беременности.