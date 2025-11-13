Путешествия
20:48, 13 ноября 2025

Беременная пассажирка час кричала на экипаж самолета после отказа в посадке

Беременная пассажирка Tibet Airlines час кричала на экипаж в аэропорту Китая
Елизавета Гринберг (редактор)

Беременная пассажирка Tibet Airlines час кричала на экипаж самолета после отказа в посадке и попала на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Инцидент произошел утром 10 ноября в аэропорту Чэнду Шуанлю в китайской провинции Сычуань. Уточняется, что женщине отказали в посадке из-за позднего срока — она была на восьмом месяце беременности. На кадрах, снятых одним из пассажиров, можно слышать спор между женщиной и экипажем, который продолжался целый час. На видео слышно, как путешественница кричит на бортпроводников. Сообщается также, что к ней даже вышел командир судна.

Туристка упиралась и не хотела покидать борт. Работникам Tibet Airlines пришлось вызвать полицейских, которые выпроводили женщину вместе с мужем из самолета. В итоге из-за скандала воздушное судно вылетело из аэропорта через час после окончания посадки.

Ранее беременную пассажирку выдворили с рейса easyJet из-за сэндвичей с тунцом в бортовом меню. Она предупредила авиакомпанию о непереносимости заранее, но после посадки выяснилось, что пассажирам все же собираются подать это блюдо. Девушка предложила выкупить все позиции, однако бортпроводники отказались прекращать продажу продукции и вынудили пассажирку сойти с рейса.

