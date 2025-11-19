Посадивший самолет в поле российский пилот оценил решение суда вернуть дело в прокуратуру

Пилот Сергей Белов согласился с решением суда вернуть его дело прокурору

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском в 2023 году, оценил решение суда вернуть его уголовное дело в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сам Белов и его адвокат не смогли явиться на заседание суда, проходившего в Омске, а потому их интересы представлял местный адвокат. Он отметил большое количество нарушений и необходимость возвращения дела в прокуратуру для их устранения.

О том, что уголовное дело Белова возвращено в суд, стало известно ранее 19 ноября. Отметим, что в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» обвиняемый рассказал о многочисленных нарушениях, допущенных при расследовании возбужденного в отношении него уголовного дела.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — в таком случае у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях. В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда они решили лететь в Новосибирск, поскольку в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы.

Во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находилось 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа), летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.