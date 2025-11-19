Позиции китайцев на российском авторынке ослабли

«Автостат»: Доля китайских брендов на российском авторынке опустилась ниже 50 %

Доля машин китайских брендов на российском авторынке в октябре 2025 года опустилась ниже отметки в 50 процентов от суммарной реализации в стране. Об ослаблении позиций производителей из азиатского государства сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

По итогам второго осеннего месяца доля китайцев в структуре продаж автомобилей в России упала до 49,6 процента. Впервые она преодолела рубеж в 50 процентов в июле 2023 года, тогда показатель поднялся до 51,8 процента. В дальнейшем доля китайских концернов в РФ стабильно превышала половину от общего объема рынка, на пике достигнув отметки в 61,9 процента в сентябре 2024 года.

В октябре 2025-го в России реализовали в общей сложности 82,2 тысячи автомобилей брендов из КНР. В топ-5 самых популярных у граждан марок за отчетный период вошли только две китайские — Haval занял вторую строчку рейтинга, а Geely замкнула тройку лидеров. Статус же наиболее востребованного автобренда сохранила за собой отечественная Lada. Глава аналитического агентства Сергей Целиков связал снижение доли производителей из КНР в том числе с их «заменой» локальными марками вроде Xcite и Tenet (фактически — Chery). В итоге на деле китайцы продолжают доминировать на российском рынке, констатировал он.

Ранее стало известно, что в январе-октябре объемы ввоза новых легковушек в России обвалились. За это время в страну ввезли лишь 290 тысяч подобного рода авто. Достигнутый результат оказался ниже на 64 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года. Резкое падение импорта эксперты объяснили большими запасами пылящихся на складах машин, а также увеличением объемов сборки на территории России. Все это резко ударило по ввозу китайских легковушек, который просел на 68 процентов, до 210 тысяч штук.