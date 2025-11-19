Православные делегации приедут в США с жалобой на Украину

Православные делегации приедут в США с жалобой на притеснения Украинской Православной Церкви (УПЦ) со стороны киевских властей. Об этом сообщает The Hill.

В обсуждениях примут участие представители Русской Зарубежной Церкви, Православной Церкви в Америке и Сербской Православной Церкви. Делегацию сопровождают юрист Питер Флю, представляющий УПЦ.

Встречи пройдут в Белом доме и Госдепартаменте США. Как отмечает издание, тема преследования УПЦ получила значительную поддержку среди представителей трампистского движения MAGA, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона.

Ранее на Украине признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение связали с намерениями Киева полностью запретить ее деятельность на территории страны через суд.