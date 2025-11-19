Гончаренко: Премьер Украины Свириденко солгала о встрече с МВФ

Премьер-министр Украины солгала о причинах отказа выступить перед Верховной Радой с докладом о коррупционном скандале. Об этом заявил депутат парламента республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, глава правительства не встречалась с представителями Международного валютного фонда (МВФ), как было заявлено. При этом депутат отметил, что на переговорах с представителями организации присутствовал пришедший вместо Свириденко вице-премьер Тарас Качка.

«Появилась информация, что премьер Свириденко не на встрече с представителями МВФ. И вообще с ними сегодня встречался как раз Качка», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что Юлия Свириденко не явилась в Верховную раду по вызову депутатов. Вместо нее с докладом о коррупционном скандале выступил Тарас Качка. Он поддержал решение об отставке замешанных в коррупции министров.