14:16, 19 ноября 2025Экономика

Президента Аргентины уличили в ответственности за скандал с криптовалютой

Комиссия парламента Аргентины заявила об ответственности Милея за криптоскандал
Дмитрий Воронин

Фото: Cristina Sille / Reuters

Комиссия парламента Аргентины, расследовавшая скандал с криптовалютой $Libra, пришла к выводу, что схема с ее запуском не могла сработать без участия президента страны Хавьера Милея. Об этом со ссылкой на депутата от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Максимилиано Ферраро сообщает ТАСС.

По словам парламентария, Милея уличили в ответственности за скандал на основании анализа технических данных, документов и показаний свидетелей. В том числе были документально подтверждены встречи Милея с создателями токена, указал он.

В середине февраля эксцентричный аргентинский президент опубликовал на своей странице в соцсети X информацию о якобы призванном содействовать привлечению инвестиций в малый бизнес проекте, призвав своих подписчиков вложиться в криптовалюту с названием $Libra, созвучным названию партии либертарианца La Libertad Avanza («Свобода наступает»). Милей сначала разместил сообщение со ссылкой на сайт и адресом, по которому можно было найти $Libra на бирже, а несколько часов спустя удалил его и отказался поддерживать проект, заявив, что решил не продолжать распространять о нем данные, не узнав подробностей.

На фоне этого стоимость мемкоина резко выросла, а затем столь же быстро обвалилась. Многие граждане обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Сам Милей утверждал тогда, что из-за падения курса токена пострадали «максимум четыре или пять» аргентинцев, а основными инвесторами были «китайцы и американцы».

Отмечается, что за несколько месяцев представители исполнительной власти так и не смогли дать комиссии пояснения в связи со скандалом. В настоящее время 200-страничный доклад, в котором говорится о 114 тысячах пострадавших, уже передан на рассмотрение Палаты депутатов.

