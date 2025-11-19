Россия
Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

Президент Путин подтвердил проведение прямой линии в конце 2025 года
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил проведение прямой линии в конце 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat. Это языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан», — сказал он.

Каких-либо других подробностей глава государства не привел.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сбор вопросов на прямую линию с российским лидером начнется за две недели. Специалисты задействуют для этих целей весь возможный инструментарий, включая искусственный интеллект.

