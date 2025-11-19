Раскрыты подробности боев с окруженными в Купянске солдатами ВСУ

Минобороны: Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ в Купянске

Российские военные за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Подробности боев с окруженными украинскими солдатами раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атаки предприняли формирования 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области. Таким образом они намеревались прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял около 10 бойцов.

Вместе с тем российские штурмовые отряды продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений ВСУ.

За сутки ВСУ потеряли около 50 солдат, а также несколько единиц техники — бронеавтомобиль HMMWV производства США, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ перебросили под Купянск до половины личного состава из приграничья.