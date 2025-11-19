Ребенка с аутизмом перестали пускать в детсад в российском городе из-за опозданий

В Благовещенске сотрудники отказались пускать в детсад мальчика с аутизмом

В Благовещенске сотрудники отказались пускать в детский сад трехлетнего мальчика с аутизмом. Об этом рассказала мать ребенка Telegram-каналу Amur Mash.

Россиянка пояснила, что ее ребенку для социализации необходимо посещать коррекционные занятия. Они проходят в городе рано утром, семья сначала водит мальчика туда, а затем в дошкольное учреждение.

Мама поделилась, что после опозданий на полтора-два часа им просто перестали открывать двери. Как утверждает женщина, директор детсада пригрозила штрафами тем сотрудникам, которые запускали их раньше.

В учреждении Amur Mash заявили, что принимают всех, но строго с 7 до 8 утра, не делая исключений. Родители ребенка обратились в управление образования, мэрию, к детскому омбудсмену и в прокуратуру.

До этого сообщалось, что в частном детсаду Тюмени детям давали оплеухи за непослушание.