Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 19 ноября 2025Мир

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня с момента возвращения в Белый дом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до рекордно низкого показателя со времени его возвращения в Белый дом. Об этом говорится в опросе компании Ipsos и агентства Reuters.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38 процентов, самого низкого уровня с момента его возвращения к власти», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился на два процентных пункта по сравнению с предыдущим замером в начале ноября. Однако этот уровень не является рекордно низким за всю его карьеру: во время первого срока рейтинг опускался до 33 процентов.

Американцы недовольны продолжающимся ростом стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию, как следует из результатов опроса.

В середине сентября рейтинг одобрения Трампа составлял 39 процентов, при этом рейтинг неодобрения составил 57 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    В США назвали условие для ухода Зеленского со своего поста

    Определены напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 европейские команды

    Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО страны

    В Британии указали на потерю Зеленским связи с реальностью

    В украинской области ввели режим радиационной угрозы

    Россиянам назвали недооцененный дешевый салат

    Мосгорсуд пересмотрит приговор российскому автоблогеру

    Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

    Тюремная медсестра влюбилась в заключенного и стала наркоторговкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости