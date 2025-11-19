Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:51, 19 ноября 2025Экономика

Россия сократила вложения в американские гособлигации

Россия сократила вложения в американские гособлигации до 31 млн долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россия сократила вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов в сентябре, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

В августе объем вложений составлял 39 миллионов долларов, таким образом, снижение составило около 20 процентов.

На долгосрочные облигации приходится 22 миллионов долларов, еще девять на краткосрочные, в основном ценные бумаги принадлежат частным инвесторам.

На первом месте среди держателей облигаций, согласно сентябрьским показателям, находится Япония (1,2 триллиона долларов), на второй позиции Великобритания (865 миллиардов), на третьей — Китай (700,5 миллиарда).

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что за время его второго срока на посту главы государства в экономику страны удалось привлечь около 18 триллионов долларов, а к концу года в нее поступит в общей сложности от 20 до 22 триллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Евросоюз резко нарастил закупку лекарств у России

    Украинцы раскрыли свое отношение к Зеленскому

    Монеточку оштрафовали за нарушения порядка деятельности иноагента

    ЦАХАЛ ударила по полигону ХАМАС в Ливане

    Россия сократила вложения в американские гособлигации

    Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

    Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

    Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

    Офицер ВСУ оценил поведение Зеленского в отношении Путина словами «как шпана под забором»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости