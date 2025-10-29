Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 29 октября 2025Экономика

Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

Трамп заявил, что за время его второго срока в экономику США привлечено $18 трлн
Дмитрий Воронин

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за время его второго срока на посту главы государства в экономику страны удалось привлечь около 18 триллионов долларов, а к концу года в нее поступит в общей сложности от 20 до 22 триллионов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие заявления американский президент сделал, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенджу. Рассказавший о десятках триллионов поступлений Трамп ранее назвал Соединенные Штаты богатейшей страной в мире, отметив, что в США теперь «получают сотни миллиардов долларов».

После введения в апреле пошлин на импорт почти из всех стран мира Трамп обратился к инвесторам, которые, по его словам, прибывают в страну и вкладывают в ее экономику огромные средства, пообещав никогда не менять свою экономическую политику и продолжить работу, нацеленную на привлечение крупных зарубежных инвестиций. Тогда он выразил уверенность, что тарифы позволят привлечь в США от шести до семи триллионов долларов.

Материалы по теме:
Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады
Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады
25 октября 2025
Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?
Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?
24 октября 2025

Американский госдолг превысил на прошлой неделе рекордные 38 триллионов долларов. Ожидается, что к концу десятилетия он достигнет 143,4 процента от валового продукта страны.

Приток капитала поддерживает курс доллара, несмотря на дефицит текущего счета США, но обратной стороной этой американской «привилегии» является необходимость экспортировать гособлигации для обеспечения глобального роста. Как раз такое положение дел критиковали сторонники Трампа и, в частности, его советник Стивен Миран, считая, что дорогой доллар делает американский экспорт менее конкурентоспособным. С этим, в частности, связывали спокойное отношение Белого дома к происходящему в 2025 году ослаблению нацвалюты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости