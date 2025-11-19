Мир
15:27, 19 ноября 2025

Россия упрекнула США за попытку «напустить туман» в вопросе ядерных испытаний

Дарчиев упрекнул США за попытку «напустить туман» в вопросе ядерных испытаний
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Попытки Соединенных Штатов «напустить туман» в вопросе о возобновлении ядерных испытаний заставляют сомневаться в ответственном подходе Вашингтона. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил российский посол в США Александр Дарчиев.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона до сих пор не предоставила официальные разъяснения о том, имел ли в виду президент США Дональд Трамп натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда. «Или же речь идет об испытаниях новых носителей. И это открывает широкое поле для спекуляций и инсинуаций», — указал посол.

«Напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны», — заключил Дарчиев.

