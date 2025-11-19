Россиян пригласили на фестиваль «Доброе сало»

В Липецкой области пройдет фестиваль сала

В Липецкой области 22 ноября пройдет фестиваль, посвященный салу. Об этом сообщает портал «Новости Липецка».

Гостей праздника «Доброе сало» ждут десятки вариаций приготовления свиного сала от мастеров из 17 поселений Добровского округа, включая соленые, копченые и запеченные деликатесы. Каждый россиянин сможет не только бесплатно продегустировать сало, но и научиться готовить необычные блюда — например, десерт из сала с шоколадной глазурью.

На фестивале, который развернется на Октябрьской площади села Доброго, гостей ожидает насыщенная программа с конкурсами на лучший бутерброд, играми и мастер-классами по приготовлению яичницы на пеньке-свече. Отдельным событием станет концерт с участием ансамбля народной песни «Zень» имени Валентины Владимировой.

