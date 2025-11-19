Экономика
Россиянам напомнили о повышении пенсии в декабре

Марина Совина
Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов от КПРФ сообщил РИА Новости, что в декабре увеличат пенсии пожилым гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также тем, кто перестал работать или получил инвалидность первой группы.

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета», — сказал депутат.

По его словам, в этот перечень входят достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку.

Депутат подчеркнул, что при достижении 80-летнего возраста фиксированная часть страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8907 до 17815 рублей. К тому же, предусмотрена доплата за уход: 1314 рублей для тех, кто получает страховую пенсию, и 1377 рублей для получателей государственной пенсии.

Ранее директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова рассказала «Ленте.ру», что пенсионеры в России могут взять частичную подработку, чтобы сохранить уровень жизни, оставаясь социально вовлеченными и востребованными.

