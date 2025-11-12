Экономика
12:48, 12 ноября 2025Экономика

Названы варианты подработки для пенсионеров

Ventra Go: Пенсионеры в России могут подработать на складе или за кассой
Вячеслав Агапов

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионеры в России могут взять частичную подработку, чтобы сохранить уровень жизни, оставаясь социально вовлеченными и востребованными. Варианты такой занятости назвала «Ленте.ру» директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

В стране насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, из которых почти 8 продолжают работать. Об интересе к подработке заявляет почти каждый второй (48 процентов). Причинами они называют желание иметь дополнительный источник дохода (76 процентов), неуверенность в пенсионных выплатах (46 процентов), намерение финансово помогать семье (37 процентов). Временные подработки при этом позволяют им спокойно сидеть с внуками или заниматься хобби, при этом оставаясь социально вовлеченными и востребованными

Как отмечают аналитики, на рынке труда сейчас востребованы работники, которые занимаются упаковкой и сортировкой на складах, контролем витрин и касс, инвентаризацией, приемкой товара, курьерскими маршрутами. Курьеры и сборщики могут получить до шести тысяч рублей в дни с высокой загрузкой, сборщики, работники зала — до двух-четырех тысяч рублей за смену, в зависимости от региона, графика и сезона.

«Для людей старших возрастов существуют базовые правила при выборе подработки: перед тем, как соглашаться на задание, нужно прочитать отзывы о компании. Также проверить заказчика через порталы для проверки контрагентов, особенно — судебные дела. Внимательно проверяйте все документы, которые подписываете и не беритесь за подработку без соглашения. Выбирайте преимущественно подработки на цифровых платформах гибкой занятости — они дают гарантии выплат и защищают интересы исполнителей», — пояснила Ларионова.

Ранее бизнесмен, владелец банка и страховой компании Ярослав Остудин заявил, что миф о бедности российских пенсионеров не соответствует действительности, так как многие пожилые люди хранят на счетах миллионы рублей. По словам эксперта, в столице и других крупных городах пожилые люди нередко получают доход 100-150 тысяч в месяц. Сумма складывается из пенсии, подработки, аренды и процентов по вкладам. Кроме того, многие имеют накопления.

Свежая Россия
