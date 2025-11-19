Россиянам назвали признаки ненадежной сделки с жильем

Эксперт Зубик: Важный маркер надежного застройщика — прозрачность сделки

Важным маркером надежного застройщика является прозрачность сделки. Этим и другими признаками с «Газетой.Ru» поделился основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Следует обратить внимание на репутацию компании и ее опыт. Идеально, если застройщик работает более пяти лет и успешно завершал проекты, особенно в регионе планируемой покупки жилья.

Второй момент — текущее состояние компании. Важно проверить, например, не находится ли организация в стадии ликвидации или банкротства. Руководитель не должен быть конкурсным управляющим, а основная деятельность компании должна быть связана со строительством жилых зданий.

Обратить внимание следует на реалистичность сроков сдачи объекта. Дату передачи ключей стоит ориентировать на договор долевого участия, а не рекламные обещания, отметил эксперт.

Если у застройщика были регулярные судебные споры с подрядчиками, банками или прокуратурой — это тревожный знак. Несмотря на механизм эскроу-счетов, банкротство застройщика может поставить под угрозу получение квартиры. Обязательна и прозрачность сделки. Все деньги должны поступать на эскроу-счет после оплаты договора долевого участия. Важно внимательно читать договор, чтобы избежать скрытых штрафов и двусмысленных формулировок. Рекомендуется также показать договор юристу, специализирующемуся на недвижимости.

Ранее директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая назвала покупку недвижимости под инвестиции губительной для госбюджета. Она призвала считать квартиры, не зарегистрированные в Росреестре, бесхозными.