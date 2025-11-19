Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 19 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали признаки ненадежной сделки с жильем

Эксперт Зубик: Важный маркер надежного застройщика — прозрачность сделки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Важным маркером надежного застройщика является прозрачность сделки. Этим и другими признаками с «Газетой.Ru» поделился основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Следует обратить внимание на репутацию компании и ее опыт. Идеально, если застройщик работает более пяти лет и успешно завершал проекты, особенно в регионе планируемой покупки жилья.

Второй момент — текущее состояние компании. Важно проверить, например, не находится ли организация в стадии ликвидации или банкротства. Руководитель не должен быть конкурсным управляющим, а основная деятельность компании должна быть связана со строительством жилых зданий.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

Обратить внимание следует на реалистичность сроков сдачи объекта. Дату передачи ключей стоит ориентировать на договор долевого участия, а не рекламные обещания, отметил эксперт.

Если у застройщика были регулярные судебные споры с подрядчиками, банками или прокуратурой — это тревожный знак. Несмотря на механизм эскроу-счетов, банкротство застройщика может поставить под угрозу получение квартиры. Обязательна и прозрачность сделки. Все деньги должны поступать на эскроу-счет после оплаты договора долевого участия. Важно внимательно читать договор, чтобы избежать скрытых штрафов и двусмысленных формулировок. Рекомендуется также показать договор юристу, специализирующемуся на недвижимости.

Ранее директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая назвала покупку недвижимости под инвестиции губительной для госбюджета. Она призвала считать квартиры, не зарегистрированные в Росреестре, бесхозными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Москвичам пообещали зиму с аномалией

    Украина попыталась атаковать Россию почти десятком умных бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости