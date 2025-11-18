Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 18 ноября 2025Экономика

В России заявили о вреде инвестиций в жилье

Эксперт по жилью Вепрецкая: Инвестиции в квартиры вредят государству
Виктория Клабукова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Покупка недвижимости под инвестиции губительна для госбюджета. Такое мнение в эфире Общественной службы новостей выразила директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Как полагает эксперт, покупка жилья с целью инвестирования наносит вред государству. Не используя квартиру по назначению, хозяева лишь приносят государству убытки, уверена Вепрецкая.

Регистрация недвижимости в Росреестре носит необязательный, заявительный характер. На сегодняшний день, как она напомнила, в ведомстве незарегистрированными числятся порядка девяти миллионов квартир, но налогов с них власти не получают.

Вепрецкая считает, что такие квартиры можно считать бесхозными, как и заброшенные дачные участки. К тому же они разоряют соседей: гостья эфира пояснила, что из-за таких жильцов плата за общедомовые нужды рассчитывается несправедливо.

Ранее россиянам дали советы по инвестированию в жилье. При выборе объекта специалисты советуют обращать внимание на репутацию застройщика и оценить развитость инфраструктуры в районе покупки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости