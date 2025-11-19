Путешествия
16:03, 19 ноября 2025Путешествия

Россиянам назвали самый популярный город для осеннего отдыха

Тверь стала самым популярным городом для отдыха осенью 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Тверь назвали самым популярным российским городом для отдыха с сентября по ноябрь 2025 года. Результатами исследования с «Лентой.ру» поделились аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip.

Спрос на гостиницы Твери вырос на 53 процента в сравнении с осенним периодом 2024 года. Средняя стоимость номеров здесь — 4,6 тысячи рублей за сутки. На втором месте оказалась Калуга: интерес к городу увеличился на 35 процентов, а средняя стоимость проживания в гостинице составляет 5,7 тысячи рублей. На третьем месте — Оренбург: россияне начали отдыхать в муниципалитете на 34 процента чаще, средняя цена номера за ночь — 4,9 тысячи рублей.

В десятку востребованных направлений для отдыха в России осенью попали также Вологда (4,8 тысячи рублей за номер), Кострома (7,2 тысячи рублей), Омск (6,1 тысячи рублей) и Выборг (8,4 тысячи рублей). Чаще бронируют отели в Перми, Владимире и Пскове.

Ранее стали известны города для недорогих путешествий по России до конца 2025 года. Дешевле всего в ближайшие месяцы уехать в Псков: билет в одну сторону обойдется в среднем в 6,1 тысячи рублей, а номер в трехзвездочном отеле здесь стоит от 2,8 тысячи рублей за сутки.

