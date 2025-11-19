Россия
22:06, 19 ноября 2025Россия

Россиянин получил десять тысяч рублей за недоставленные пельмени

В Санкт-Петербурге мужчина получил 10 тысяч рублей за недоставленные пельмени
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress

Житель Санкт-Петербурга и предприниматель решили вопрос с недоставленными пельменями. Мужчина не дождался заказа и спустя год обратился в суд. Об этом в Telegram-канале написала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Утверждается, что 4 сентября прошлого года житель Северной столицы по имени Дмитрий заказал у ИП Сметанина пельмени на сумму 1 916 рублей — их должны были доставить в течение часа. Однако заказ так и не прибыл, деньги за несъеденные пельмени не вернули. Спустя год петербуржец обратился в суд с просьбой взыскать с ИП не только стоимость заказа, но и неустойку в размере 6 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Итог таков: ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в размере 8 085,92 рубля. Дима остался доволен и отказался от иска», — сообщила Лебедева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников обратился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» к тем, кто любит есть пельмени и ведет малоподвижный образ жизни.

