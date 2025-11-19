Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 19 ноября 2025ЦенностиЭксклюзив

У россиянок заметили чувство стыда из-за покупки препаратов от половых инфекций

«Алцея»: Россиянки испытывают чувство стыда из-за покупки препаратов от ЗППП
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Россиянки признались в чувстве стыда из-за покупки препаратов от половых инфекций (ЗППП). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Алцея», которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, 62,5 процента фармацевтов отмечают, что наибольшую неловкость у посетительниц вызывают обсуждения препаратов для лечения вульвовагинальных инфекций. На втором месте оказались средства для лечения геморроя (50 процентов), а на третьем — контрацептивы (41,7). В топ «смущающих» категорий также вошли препараты для облегчения симптомов менопаузы (32) и средства при сбоях менструального цикла (26,9).

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Точка равновесия. Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
Точка равновесия.Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
22 декабря 2022

Кроме того, многие посетительницы обращаются к сотрудникам аптек шепотом или пониженным голосом, предпочитают показывать название препарата на телефоне или записке. Чаще всего это проявляется у покупательниц младше 25 и старше 45 лет, подчеркнули респонденты.
 
При этом главными факторами, усиливающими ощущение неловкости, фармацевты назвали наличие очереди (70,8 процента) и мужчину-фармацевта за стойкой (61,8). Реже на уровень дискомфорта влияет молодой возраст сотрудника аптеки (33).
 
В сентябре уролог назвал самый ненадежный метод контрацепции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости