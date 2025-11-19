У россиянок заметили чувство стыда из-за покупки препаратов от половых инфекций

«Алцея»: Россиянки испытывают чувство стыда из-за покупки препаратов от ЗППП

Россиянки признались в чувстве стыда из-за покупки препаратов от половых инфекций (ЗППП). Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Алцея», которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, 62,5 процента фармацевтов отмечают, что наибольшую неловкость у посетительниц вызывают обсуждения препаратов для лечения вульвовагинальных инфекций. На втором месте оказались средства для лечения геморроя (50 процентов), а на третьем — контрацептивы (41,7). В топ «смущающих» категорий также вошли препараты для облегчения симптомов менопаузы (32) и средства при сбоях менструального цикла (26,9).

Кроме того, многие посетительницы обращаются к сотрудникам аптек шепотом или пониженным голосом, предпочитают показывать название препарата на телефоне или записке. Чаще всего это проявляется у покупательниц младше 25 и старше 45 лет, подчеркнули респонденты.



При этом главными факторами, усиливающими ощущение неловкости, фармацевты назвали наличие очереди (70,8 процента) и мужчину-фармацевта за стойкой (61,8). Реже на уровень дискомфорта влияет молодой возраст сотрудника аптеки (33).



