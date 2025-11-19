Экономика
16:55, 19 ноября 2025Экономика

Российские социологи рассказали о росте безработицы

ВЦИОМ: Россияне отметили рост числа увольнений среди знакомых
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Индекс безработицы вырос в октябре с минус 49 до минус 42 пунктов — граждане отметили увеличение числа увольнений среди их близких и знакомых, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В ответ на заданный социологами вопрос о том, сколько человек в ближайшем окружении участников исследования потеряли работу за последние два-три месяца, россияне в семи процентах случаев ответили, что таких было четыре и больше. В сентябре на этот вариант пришлось пять процентов ответов.

Также отмечается, что с 68 до 65 процентов за месяц сократилась доля тех, у кого не лишился места никто из круга общения.

Индекс безработицы демонстрирует актуальность соответствующей проблемы, напоминает ВЦИОМ, указывая, что показатель складывается из разницы положительных и отрицательных ответов на вопрос и может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Его более высокие значения говорят о большей актуальности проблемы для респондентов.

В августе уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня в 2,1 процента, а в октябре вернулся к державшимся с мая 2,2 процента.

