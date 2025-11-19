Мир
19 ноября 2025

Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Альянс AUKUS по-прежнему остается ключевым компонентом индо-тихоокеанской стратегии США, которая направлена на укрепление их господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил «Известиям» посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Не приходится сомневаться, что усилия по проецированию силового потенциала этой группировки стран будут наращиваться, повышая риски дальнейшей дестабилизации в АТР», — отметил дипломат.

Ранее премьер-министр Австралии Альбанезе поддержал американского лидера Дональда Трампа, забывшего значение трехстороннего пакта AUKUS, созданного в 2021 году США, Австралией и Великобританией. Альбанезе сказал, что в таких вопросах есть много аббревиатур, которые могут сбивать с толку, и подчеркнул, что у Австралии нет причин для беспокойства.

