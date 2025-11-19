Шансы Порошенко стать президентом Украины оценили

Политолог Журавлев: У Порошенко есть определенная поддержка украинского народа

Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) теоретически мог бы снова стать главой государства, сместив действующего лидера Владимира Зеленского, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Вместе с тем, он усомнился в наличии у Порошенко необходимых ресурсов.

«Такое желание у Порошенко точно имеется. Но есть ли возможность — сказать сложно. Конечно, Запад мог бы помочь ему победить, но нужен ли им человек, который сам вообще ни на что не способен? У Порошенко есть очень хорошие связи в демпартии США, но достаточно ли их? Есть ли силовой ресурс, а именно военные, спецслужбисты, готовые помочь? По крайней мере, пока этого не просматривается», — считает Журавлев.

Несмотря на это, политолог не исключил, что может настать момент, когда Порошенко будет рассматриваться как единственный достойный кандидат на высокий пост. Он также отметил, что у экс-президента есть определенная поддержка народа.

«Все же ведь при нем было лучше, чем теперь — люди думают именно в такой логике. При всех его ошибках, откровенной коррупции, коррупция эта была все же меньше, чем при Зеленском. Жилось как-то легче, войны не было, — сказал политолог. — Но отношения с Россией Порошенко, конечно, налаживать не станет. Такая возможность, и намного больше, чем у его предшественника, была у Зеленского. Но это ничего не дало».

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Этого также требовала партия Порошенко.