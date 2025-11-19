Схватка пенсионерки с девушкой в Московском метрополитене попала на видео

МВД: Пенсионерку, ударившую девушку о поручень в метро Москвы, оштрафовали

В вагоне поезда Московского метрополитена произошла схватка между пенсионеркой и девушкой. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по Москве.

На кадрах виден заполненный пассажирами вагон электропоезда. Женщина стоит, рядом сидит девушка, она делает замечания стоящей пассажирке, но та не обращает внимание, а затем резко поворачивается к сидящей и хватает ее за волосы, после чего сильно прикладывает головой о металлический поручень.

Инцидент произошел на станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Пострадавшая обратилась в больницу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене нашли агрессивную пассажирку, ею оказалась 60-летняя москвичка. Ее доставили в отдел полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении. Действия женщины квалифицировали как мелкое хулиганство, суд назначил ей наказание в виде штрафа.

