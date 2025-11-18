Силовые структуры
Россияне решили прогуляться по тоннелю в метро и попали на видео

В метро Москвы двое мужчин проникли в тоннель на станции «Белорусская»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В метро Москвы двое мужчин проникли в служебный тоннель на станции «Белорусская» и попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как мужчины идут по тоннелю, выходят на станцию и забегают в вагон.

Волк сообщила, что нарушителей задержали. Им назначили административный арест сроком на восемь суток. Выяснилось, что мужчины систематически ездили на метро бесплатно.

Ранее сообщалось, что у толкнувшей 13-летнюю девочку в московском метро 64-летней женщины вскрылось еще одно правонарушение.

