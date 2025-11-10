Силовые структуры
19:22, 10 ноября 2025

У толкнувшей девочку в московском метро пенсионерки вскрылся еще один эпизод

Пенсионерку, толкнувшую девочку в метро в Москве, штрафовали за дискредитацию ВС
Анна Габай

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

У толкнувшей 13-летнюю девочку в московском метро 64-летней женщины вскрылось еще одно правонарушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Женщина была оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России в Краснодаре.

По данным агентства, 18 февраля фигурантка, рожденная в Удмуртской АССР, устроила одиночный пикет в Краснодаре с использованием средств наглядной агитации. Речь идет о плакате с высказываниями, направленными против российских властей.

За это 27 марта Первомайский районный суд Краснодара обязал ее выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что фигурантка — Галина Малухина. Черемушкинский суд Москвы арестовал ее на срок один месяц 29 суток.

