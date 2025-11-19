Страна БРИКС стала покупать больше сжиженного природного газа

Минторгпром Индии: Импорт сжиженного природного газа вырос на 16 процентов

В сентябре Индия увеличила импорт сжиженного природного газа на 16 процентов в годовом выражении и довела его до 2,44 миллиона тонн, подсчитали в министерстве торговли и промышленности этой страны БРИКС. Выводы ведомства процитировало агентство «Интерфакс».

Около 40 процентов поставок за отчетный месяц обеспечил Катар. В списке других крупных поставщиков оказались США и Ангола. Отмечается, что Индия является четвертым по объему мировым покупателем данного углеводорода. Первые три места в этом рейтинге занимают Китай, Япония и Южная Корея.

Сентябрьский результат оказался максимальным объемом импорта за месяц с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось о падении ноябрьских поставок российской нефти в Индию. Отгрузки сырья упали на 66 процентов год к году, до 672 тысяч баррелей в сутки.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России нефти на 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая.