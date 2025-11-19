Россия
01:59, 19 ноября 2025Россия

Священник рассказал о включавших музыку из фильма ужасов бойцах ВСУ

РИА Новости: ВСУ в Судже включали музыку из фильма ужасов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи в Курской области включали музыку из фильма ужасов для запугивания мирных жителей. Об этом рассказал настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений в беседе с РИА Новости.

«Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов... И ничего не поделаешь — окон нет, все выбиты», — рассказал священник.

Ранее священник местной епархии в Судже Игорь Васюков описал обстановку в городе фразой «ВСУ добивают город до конца». В апреле он заявил, что украинские формирования продолжили обстрелы с помощью артиллерии, реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и кассетных боеприпасов.

