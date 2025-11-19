Токсичная соль на дорогах лишила жизни животных в российском регионе

В Кузбассе дорожные реагенты лишают жизни диких и домашних животных

В Кузбассе дорожные реагенты лишили жизни нескольких диких и домашних животных. На токсичную соль на трассах пожаловались жители российского региона, сообщает Telegram-канал «Открытый город».

Инцидент произошел в Топкинском районе Кемеровской области. По словам очевидцев, несовместимые с жизнью отравления химикатами уже получили несколько косуль, лосей и лошадей — их туши находили возле трасс. «Они выходят поесть соль, но на дорогах она идет с какими-то химическими элементами, которые, вероятно, не соответствуют стандартам», — пояснили авторы публикации.

Животные, которые попробовали химикаты, сначала вели себя «как в тумане», а потом падали на землю без признаков жизни. Местные жители пожаловались, что дорожные службы скрывают туши под снегом. Пока что точный состав реагентов не известен, но жители бьют тревогу и ждут ответа от организаций, которые обслуживают дороги.

Ранее жителей Москвы призвали помочь птицам пережить холод и начинать их подкармливать с наступлением первых морозов. Для подкормки подойдут нежареные подсолнечные семечки, различные зерна (просо, овес, пшеница), сушеные ягоды, несоленое сало и кусочки сливочного масла. Можно приготовить лакомство, залив семечки растопленным салом и повесив замороженным.

