23:53, 19 ноября 2025

Трамп назвал США горсткой дураков

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / POOL / Globallookpress.com

В прошлом США были горсткой дураков, которых никто не уважал, но сейчас все изменилось. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«Наш президент не мог вставать, говорить, подниматься по трапу. У нас были люди, которые не знали, какого черта они делали. Мы были позором для всего мира», — сказал глава государства.

Однако теперь, по его словам, США пользуются уважением.

Ранее Трамп пожаловался на недостаток сна из-за плотного расписания. Он сравнил себя с с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, отметив, что они оба мало спят, потому что думают о своих странах.

